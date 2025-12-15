Жади из «Клона» показала фигуру в бикини

Актриса Джованна Антонелли, сыгравшая в «Клоне» главную героиню Жади, показала фигуру в бикини. Звезда позировала в вязанном купальнике возле бассейна и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Идеальная», «Потрясающая женщина», «Самая красивая в мире», «Ах, какая женщина», «Слишком красивая», «Дива», «Великолепная», «Шикарно выглядишь», «Божественная красота», «Богиня».
Артистка подчеркивала, что довольна своим внешним видом и не отказывается от откровенных съемок. По словам Антонелли, она с годами обрела такую уверенность в себе.
Звезда рассказывала журналистам, что в ее жизни постоянно присутствует спорт. Актриса каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером, чтобы поддерживать тело в тонусе. А также знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается есть только полезную еду, отказавшись от любимой «запрещенки» ради фигуры. Артистка признавалась, что любит публиковать фото в купальниках и откровенных нарядах, демонстрируя результаты своего труда. По мнению Антонелли, она имеет право гордиться собой.
Ранее Джованна Антонелли снялась в крошечном бикини.