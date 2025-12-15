Жади из «Клона» показала фигуру в бикини

Звезда рассказывала журналистам, что в ее жизни постоянно присутствует спорт. Актриса каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером, чтобы поддерживать тело в тонусе. А также знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается есть только полезную еду, отказавшись от любимой «запрещенки» ради фигуры. Артистка признавалась, что любит публиковать фото в купальниках и откровенных нарядах, демонстрируя результаты своего труда. По мнению Антонелли, она имеет право гордиться собой.