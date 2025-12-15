Финал четвертого сезона «Пацанов» (The Boys) стал точкой, где сошлись все основные линии конфликта. В статье разберем ключевые события заключительной серии, их последствия для команды Бутчера и «Семерки», а также то, как эти перемены сформировали новую конфигурацию сил. Вы узнаете, что произошло в последних сериях, как изменились судьбы героев и чего ожидать от следующего сезона. Спойлер: в финале сезона Хоумлендер официально стал главой супергероев, и его власть в США перестала иметь какие-либо ограничения.