Финал четвертого сезона «Пацанов» (The Boys) стал точкой, где сошлись все основные линии конфликта. В статье разберем ключевые события заключительной серии, их последствия для команды Бутчера и «Семерки», а также то, как эти перемены сформировали новую конфигурацию сил. Вы узнаете, что произошло в последних сериях, как изменились судьбы героев и чего ожидать от следующего сезона. Спойлер: в финале сезона Хоумлендер официально стал главой супергероев, и его власть в США перестала иметь какие-либо ограничения.
Итоги финальной серии 4-го сезона сериала «Пацаны»
Финальный эпизод четвертого сезона называется «Убийственный забег». Он вышел 18 июля 2024 года и стал кульминацией всех политических и личных конфликтов, которые накапливались на протяжении всех серий. Резкое переформатирование власти в США, разрыв старых союзов и появление новой, еще более опасной конфигурации сил — вот лишь часть ключевых линий финала.
Виктория Ньюман потерпела поражение. Хоумлендер публично раскрыл ее сверхспособности, отчего политическая карьера героини начала рушиться. Попытка заключить сделку с «Пацанами» под защитой ЦРУ закончилась катастрофой: Бутчер ворвался на переговоры и убил Ньюман. Ответственность за произошедшее возложили на Роберта Сингера, и из-за этого он был исключен из президентской гонки.
Хоумлендер стал фактическим руководителем страны. С исчезновением Сингера и политической нейтрализацией Ньюман власть переместилась к супергеройскому блоку. Новый президент Стивен Кэлхун публично признал лидерство Хоумлендера, ввел военное положение и передал чрезвычайные полномочия супергероям корпорации «Воут».
Бутчер — бывший лидер отряда «Пацанов» — начал действовать вне команды. После расправы над Ньюман он окончательно отказался от прежних ограничений. Понимая, что компромиссов больше не будет, он похитил вирус, способный уничтожить всех «супергероев», и исчез, тем самым превратив себя в отдельную угрозу как для героев, так и для антагонистов.
Команда «Пацанов» распалась под давлением обстоятельств. Подчиненные Хоумлендеру супергерои все же настигли их. Выжить удалось только Звездочке: она вернула себе силы и улетела.
В сцене после титров показан еще один важный поворот. Хоумлендер пришел в изолированное убежище, где нашел Солдатика — своего биологического отца. Этот момент как бы намекнул на новое развитие истории и возможные союзы, которые могут серьезно изменить расстановку сил в будущем.
Как сложилась судьба героев
Концовка четвертого сезона оказалась неоднозначной для всех персонажей. Рассмотрим, как сложилась судьба ключевых героев в финале.
Хоумлендер
К финалу сезона Хоумлендер (Энтони Старр) достигает практически абсолютной власти. После политического сокрушения Сингера и Ньюман он получает поддержку нового президента Кэлхуна и превращается в фактического правителя страны. В сцене после титров он находит Солдатика — так создатели проекта намекают на возможный союз двух самых опасных супергероев.
Билли Бутчер
Бутчер (Карл Урбан) окончательно разрывает отношения с командой и снимает с себя какие-либо моральные ограничения. Убив Викторию Ньюман и забрав вирус, способный уничтожить всех супергероев, он отправляется в самостоятельный поход против всех обладателей сверхспособностей. Его дальнейшие шаги до конца не ясны, но очевидно одно: Бутчер теперь действует вне правил и вне команды.
Хьюи Кэмпбелл
Хьюи (Джек Куэйд) сталкивается с давлением как со стороны Хоумлендера, так и со стороны Бутчера. Он остается с командой, но вынужден прятаться, поскольку супергерои находят их убежище. Его дальнейшее положение остается неопределенным.
Будет ли продолжение сериала «Пацаны»
Да, продолжение уже анонсировано. Премьера пятого сезона состоится 8 апреля 2026 года, в этот день на платформе Prime Video выйдут сразу первые два эпизода, а затем новые серии будут появляться еженедельно. Финальная серия намечена на 20 мая 2026 года. Ожидается, что пятый сезон станет заключительным. Продюсеры уже намекнули на масштабные события в финале.