Чем закончился 4-й сезон сериала «Пацаны» и как сложилась судьба героев

Действие сериала «Пацаны» разворачивается во вселенной, где у людей есть сверхспособности. Кинокартина оказалась довольно успешной: начиная с 2019 года вышло четыре сезона, а в 2026 году планируется пятый. Вспомним, чем закончился сериал и что было в последних сериях четвертого сезона
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Пацаны
Кадр из сериала «Пацаны»

Финал четвертого сезона «Пацанов» (The Boys) стал точкой, где сошлись все основные линии конфликта. В статье разберем ключевые события заключительной серии, их последствия для команды Бутчера и «Семерки», а также то, как эти перемены сформировали новую конфигурацию сил. Вы узнаете, что произошло в последних сериях, как изменились судьбы героев и чего ожидать от следующего сезона. Спойлер: в финале сезона Хоумлендер официально стал главой супергероев, и его власть в США перестала иметь какие-либо ограничения.

Итоги финальной серии 4-го сезона сериала «Пацаны»

Финальный эпизод четвертого сезона называется «Убийственный забег». Он вышел 18 июля 2024 года и стал кульминацией всех политических и личных конфликтов, которые накапливались на протяжении всех серий. Резкое переформатирование власти в США, разрыв старых союзов и появление новой, еще более опасной конфигурации сил — вот лишь часть ключевых линий финала. 

Виктория Ньюман потерпела поражение. Хоумлендер публично раскрыл ее сверхспособности, отчего политическая карьера героини начала рушиться. Попытка заключить сделку с «Пацанами» под защитой ЦРУ закончилась катастрофой: Бутчер ворвался на переговоры и убил Ньюман. Ответственность за произошедшее возложили на Роберта Сингера, и из-за этого он был исключен из президентской гонки.

Хоумлендер стал фактическим руководителем страны. С исчезновением Сингера и политической нейтрализацией Ньюман власть переместилась к супергеройскому блоку. Новый президент Стивен Кэлхун публично признал лидерство Хоумлендера, ввел военное положение и передал чрезвычайные полномочия супергероям корпорации «Воут».

Кадр из сериала Пацаны
Кадр из сериала «Пацаны»

Бутчер — бывший лидер отряда «Пацанов» — начал действовать вне команды. После расправы над Ньюман он окончательно отказался от прежних ограничений. Понимая, что компромиссов больше не будет, он похитил вирус, способный уничтожить всех «супергероев», и исчез, тем самым превратив себя в отдельную угрозу как для героев, так и для антагонистов.

Команда «Пацанов» распалась под давлением обстоятельств. Подчиненные Хоумлендеру супергерои все же настигли их. Выжить удалось только Звездочке: она вернула себе силы и улетела.

В сцене после титров показан еще один важный поворот. Хоумлендер пришел в изолированное убежище, где нашел Солдатика — своего биологического отца. Этот момент как бы намекнул на новое развитие истории и возможные союзы, которые могут серьезно изменить расстановку сил в будущем.

Как сложилась судьба героев

Концовка четвертого сезона оказалась неоднозначной для всех персонажей. Рассмотрим, как сложилась судьба ключевых героев в финале. 

Хоумлендер

Энтони Старр в роли Хоумлендера в сериале Пацаны
Энтони Старр в роли Хоумлендера в сериале «Пацаны»

К финалу сезона Хоумлендер (Энтони Старр) достигает практически абсолютной власти. После политического сокрушения Сингера и Ньюман он получает поддержку нового президента Кэлхуна и превращается в фактического правителя страны. В сцене после титров он находит Солдатика — так создатели проекта намекают на возможный союз двух самых опасных супергероев.

Билли Бутчер

Карл Урбан в роли Билли Бутчера в сериале Пацаны
Карл Урбан в роли Билли Бутчера в сериале «Пацаны»

Бутчер (Карл Урбан) окончательно разрывает отношения с командой и снимает с себя какие-либо моральные ограничения. Убив Викторию Ньюман и забрав вирус, способный уничтожить всех супергероев, он отправляется в самостоятельный поход против всех обладателей сверхспособностей. Его дальнейшие шаги до конца не ясны, но очевидно одно: Бутчер теперь действует вне правил и вне команды.

Хьюи Кэмпбелл

Джек Куэйд в роли Хьюи Кэмпбелла в сериале Пацаны
Джек Куэйд в роли Хьюи Кэмпбелла в сериале «Пацаны»

Хьюи (Джек Куэйд) сталкивается с давлением как со стороны Хоумлендера, так и со стороны Бутчера. Он остается с командой, но вынужден прятаться, поскольку супергерои находят их убежище. Его дальнейшее положение остается неопределенным.

Будет ли продолжение сериала «Пацаны»

Да, продолжение уже анонсировано. Премьера пятого сезона состоится 8 апреля 2026 года, в этот день на платформе Prime Video выйдут сразу первые два эпизода, а затем новые серии будут появляться еженедельно. Финальная серия намечена на 20 мая 2026 года. Ожидается, что пятый сезон станет заключительным. Продюсеры уже намекнули на масштабные события в финале.

Кадр из сериала Пацаны
Кадр из сериала «Пацаны»