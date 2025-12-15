52-летняя Хайди Клум в корсете из денима и шубе снялась в порту

Модель Хайди Клум показала фигуру в полупрозрачном платье с декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость позировала в корсете из денима, прямых брюках и белой шубе. Образ дополнили очки и туфли с острым мысом.
На прошлой неделе звезда стала лицом новой праздничной коллекции бренда Calzedonia. Супермодель примерила бордовое боди с глубоким декольте, которое дополнили кожаные микрошорты в тон, кружевные колготки и туфли на каблуках. Телеведущей уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.
Ранее 52-летняя Хайди Клум снялась с голой грудью.