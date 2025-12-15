Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

42-летняя звезда «Универа» в мини-платье с голой спиной снялась на отдыхе в Дубае

Актриса Наталья Рудова снялась в мини-платье с открытой спиной
Наталья Рудова, фото: соцсети
Наталья Рудова, фото: соцсети

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, снялась на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

42-летняя знаменитость прилетела в ОАЭ по приглашению своей подруги Виктории Лопыревой. Для выхода на публику актриса предпочла красное мини-платье с голой спиной и глубоким декольте. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

До этого звезда в беседе с изданием Super призналась, что сейчас одинока. Знаменитость также раскрыла свои требования к мужчинам. Как подчеркнула актриса, для нее важно, чтобы партнер был обеспеченным и зарабатывал минимум как она. А максимум артистке хочется, чтобы возлюбленный получал больше нее, чтобы чувствовать себя уверенно.

«Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю, я самодостаточная личность, я себя люблю», — отметила Наталья Рудова.

Ранее Наталья Рудова снялась в укороченном топе и мужских брюках.