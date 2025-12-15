Звезда «Бумажного дома» снялась в коротком топе, обнажив округлившийся живот

Беременная актриса Урсула Корберо показала себя в коротком топе и джинсах, обнажив округлившийся живот. Знаменитость снялась для бренда одежды. Звезда сериала «Бумажный дом», сыгравшая роль Токио, позировала в гримерке перед зеркалом и поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка в сентябре 2025 года объявила о беременности. Она опубликовала в соцсетях фото, на котором предстала в белом шелковом мини-платье, подчеркнувшим ее живот. Знаменитость отметила, что это не ИИ, а реальность. Корберо ждет первенца от своего возлюбленного актера Чино Дарина. Влюбленные пока не раскрывали пол будущего ребенка.
Пара познакомилась на съемках телесериала «Посольство». Артисты вместе уже девять лет, но официально они так и не зарегистрировали отношения. Корберо неоднократно признавалась в любви своему избраннику. Она отмечала, что ей повезло встретить прекрасного человека, который стал для нее целой Вселенной. По словам артистки, в их семье царит любовь и всеобъемлющая поддержка.