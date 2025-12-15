Марк Богатырев рассказал о необычном главном блюде на новогоднем столе

11 декабря Богатырев официально развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц. О том, что знаменитости разводятся после пяти лет брака, стало известно 12 ноября. По данным СМИ, инициатором развода выступил Богатырев — именно он подал заявление о расторжении брака в мировой суд. Однако сам актер в беседе с Super.ru эту информацию опроверг: «Это всё слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка».