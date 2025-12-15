Ричмонд
Марк Богатырев рассказал о необычном главном блюде на новогоднем столе

Актер Богатырев назвал торт «Наполеон» главным блюдом на своем новогоднем столе
Марк Богатырев, фото: пресс-служба СТС
Марк Богатырев, фото: пресс-служба СТС

Актер Марк Богатырев назвал торт «Наполеон» главным блюдом на новогоднем столе. Его слова передает «Пятый канал».

Артист заявил, что «Наполеон» всегда находится на его семейном праздничном столе помимо «Оливье». Мужчина также поделился своими новогодними традициями.

«Традиции простые: мы наряжаем елку, мы садимся за новогодний стол, вот, а потом едем в путешествие новогоднее», — рассказал актер.

11 декабря Богатырев официально развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц. О том, что знаменитости разводятся после пяти лет брака, стало известно 12 ноября. По данным СМИ, инициатором развода выступил Богатырев — именно он подал заявление о расторжении брака в мировой суд. Однако сам актер в беседе с Super.ru эту информацию опроверг: «Это всё слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка».

Ранее Марк Богатырев показал «грустные» кадры на фоне развода с Арнтгольц.