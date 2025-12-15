Ричмонд
Джим Керри едва не отказался от участия в фильме «Гринч — похититель Рождества»

Во время съемок фильма Керри потребовались услуги специалиста по выживанию в экстремальных условиях
Джим Керри
Джим КерриИсточник: Legion-Media.ru

Перевоплощение Джима Керри в Гринча в фильме «Гринч — похититель Рождества» считается культовым, но за кадром это было для актера настоящей пыткой. В этом году легендарной праздничной кинокартине исполнилось 25 лет. Режиссер Рон Ховард, Джим, художник по спецэффектам Рик Бейкер и продюсер Брайан Грейзер побеседовали с изданием Vulture о наследии фильма и о том, что происходило за кадром.

Рон вспомнил, насколько тяжелым был этот опыт для Керри: «Джим начал страдать от панических атак. Я видел, как он лежал на полу между дублями с коричневым бумажным пакетом. Он был несчастен».

Испытание началось почти сразу же, и исполнитель роли Гринча вспоминает: «Первый день грима занял восемь часов. Я попросил Рона и Брайана зайти в трейлер, а потом сказал им, что не смогу сниматься в этом фильме и ухожу».

Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»
Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Ситуация была настолько серьезной, что Джим готов был вернуть гонорар в 20 миллионов долларов плюс неустойку, если бы мог уволиться. Но затем Брайан пригласил Ричарда Марсинко, опытного специалиста по выживанию в условиях пыток, который работал с сотрудниками ЦРУ и спецподразделений. Продюсеры попросили Керри попробовать несколько занятий с Марсинко, прежде чем сдаваться.

Актер признался, что именно тренер научил его справляться с трудностями, и добавил, что ему действительно помогла музыка: «Пока я гримировался, я слушал весь каталог Bee Gees».

Несмотря на сокращение времени на грим и изменения в расписании, Джим все равно провел 92 дня в кресле пластического гримера. По словам режиссера, это было потрясающе. Он отметил перфекционизм Джима, даже когда тот был измотан. В итоге фильм стал классикой праздничного кино, но за это пришлось заплатить высокую личную цену.

Гринч — похититель Рождества
Гринч — похититель РождестваИсточник: кадр из фильма

«Под этим костюмом происходило много всего. Это была нездоровая ситуация, но в кино так бывает», — заключил Джим Керри.

Ранее звезды фильма «Гринч — похититель Рождества» воссоединились спустя 25 лет.