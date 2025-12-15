Джим Керри едва не отказался от участия в фильме «Гринч — похититель Рождества»

Перевоплощение Джима Керри в Гринча в фильме «Гринч — похититель Рождества» считается культовым, но за кадром это было для актера настоящей пыткой. В этом году легендарной праздничной кинокартине исполнилось 25 лет. Режиссер Рон Ховард, Джим, художник по спецэффектам Рик Бейкер и продюсер Брайан Грейзер побеседовали с изданием Vulture о наследии фильма и о том, что происходило за кадром.