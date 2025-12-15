Ричмонд
Суд оштрафовал Леонида Ярмольника в двойном размере за неуплату штрафа

Актер не оплатил административный штраф в установленный срок
Актер Леонид Ярмольник был оштрафован в двойном размере за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд вынес постановление о назначении наказания по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. За что именно был первоначально оштрафован Ярмольник, не уточняется.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в материалах дела.

О том, что артист рискует получить двойной штраф за неуплату предыдущего в срок, стало известно 25 ноября.

Ранее Леонид Ярмольник оправдался за посаженных за руль автомобиля собак.