Суд оштрафовал Леонида Ярмольника в двойном размере за неуплату штрафа

Актер Леонид Ярмольник был оштрафован в двойном размере за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Суд вынес постановление о назначении наказания по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. За что именно был первоначально оштрафован Ярмольник, не уточняется.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в материалах дела.
О том, что артист рискует получить двойной штраф за неуплату предыдущего в срок, стало известно 25 ноября.
Ранее Леонид Ярмольник оправдался за посаженных за руль автомобиля собак.