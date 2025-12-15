Ричмонд
Голливудского режиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в их доме

Режиссер Роб Райнер и его жена были найдены убитыми в доме в Лос-Анджелесе
Роб Райнер и Мишель Райнер
Роб Райнер и Мишель РайнерИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

У обоих рваные ножевые раны. Отмечается, что опознать тела было трудно из-за пожара. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в доме американского режиссера и актера Роба Райнера в воскресенье, 14 декабря, нашли двух мертвых.

Как актер Райнер известен по сериалу «Все в семье», как режиссер — по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Также является одним из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.

В феврале оскароносного американского актера Джина Хэкмена нашли мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Вместе с 95-летним артистом мертвыми были обнаружены его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, и их собака.