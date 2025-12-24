Идея фильма «Один дома» родилась у Джона Хьюза после работы с юным Маколеем Калкином над фильмом «Дядюшка Бак». Сценарий был написан специально для него. Однако студия Warner Bros. отнеслась к проекту скептически, выделив скромный, по меркам Голливуда, бюджет в 10 млн долларов и потребовав строго его соблюдать. Молодому режиссеру Крису Коламбусу предстояло совершить чудо. Так что съемки фильма «Один дома» превратились в мастер-класс по импровизации и находчивости. История о том, как восьмилетний Кевин Маккаллистер защищает свой дом от грабителей Гарри и Марва, стала не просто хитом, а культурным феноменом, побившим рекорды кассовых сборов и до сих пор определяющим рождественский настрой миллионов семей.