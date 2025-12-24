Идея фильма «Один дома» родилась у Джона Хьюза после работы с юным Маколеем Калкином над фильмом «Дядюшка Бак». Сценарий был написан специально для него. Однако студия Warner Bros. отнеслась к проекту скептически, выделив скромный, по меркам Голливуда, бюджет в 10 млн долларов и потребовав строго его соблюдать. Молодому режиссеру Крису Коламбусу предстояло совершить чудо. Так что съемки фильма «Один дома» превратились в мастер-класс по импровизации и находчивости. История о том, как восьмилетний Кевин Маккаллистер защищает свой дом от грабителей Гарри и Марва, стала не просто хитом, а культурным феноменом, побившим рекорды кассовых сборов и до сих пор определяющим рождественский настрой миллионов семей.
Особенности съемочного процесса
Съемки фильма «Один дома» были похожи на сборку сложного механизма. При этом присутствовала изрядная доля юмора и смекалки.
Дом-конструктор в школьном спортзале
Дом Маккаллистеров на самом деле никогда не существовал как единое целое. В качестве экстерьера снимали реальный особняк в пригороде Чикаго. А все внутренние помещения — гостиную, кухню, чердак, спальню Кевина — построили как отдельные декорации внутри огромного заброшенного школьного спортзала New Trier High School. Это позволяло беспрепятственно передвигать стены для сложных съемок и устанавливать камеры для любого ракурса, что было бы невозможно в настоящем доме.
Физические трюки и падающие актеры
В эпоху до повсеместного использования CGI все трюки были настоящими. Падения грабителей стали визитной карточкой фильма. Каскадеры, дублировавшие Джо Пеши и Дэниела Стерна, отрабатывали сложнейшие кульбиты по-настоящему, используя тросы и наклонные плоскости.
Съедобный реквизит и безопасные опасности
Чтобы обезопасить актеров, реквизиторы проявили недюжинную фантазию. Стеклянные елочные игрушки, на которые Марв наступает босыми ногами, были сделаны из сахара. Чтобы Дэниел Стерн не порезался, на его ноги надели тонкие резиновые накладки телесного цвета.
Цветовая палитра Рождества
Крис Коламбус, большой фанат зимнего праздника, выстроил визуальный ряд фильма вокруг традиционных рождественских цветов. Почти вся одежда персонажей, декорации дома и даже реквизит (вплоть до телефона) выдержаны в оттенках красного и зеленого.
Импровизация, ставшая «иконой»
Самый известный кадр фильма — лицо Кевина с прижатыми к щекам ладонями — родился спонтанно. Маколей Калкин забыл убрать руки от лица во время съемки сцены испуга, и режиссеру настолько понравилась эта искренняя реакция, что кадр не только остался в фильме, но и стал культовым постером.
Когда проходили съемки фильма «Один дома»
Съемки фильма проходили в начале 1990 года, они длились с февраля по май. Работа велась в Чикаго и его пригородах, включая город Уиннетка, где нашли дом Маккаллистеров. Примечательно, что съемки завершились весной, а действие ленты происходит зимой. Поэтому съемочной группе пришлось импровизировать с искусственным снегом. Однако финальный снегопад, когда семья возвращается домой, оказался настоящим. Это был неожиданный подарок природы, которого даже не прогнозировали синоптики.
Бюджет съемок фильма «Один дома»
Бюджет, утвержденный компанией Warner Bros., составлял 10 млн долларов. В процессе производства смета выросла до 14,7 млн долларов, и студия отказалась финансировать перерасход. Проект был под угрозой закрытия, но его спасли продюсеры из 20th Century Fox. Итоговый бюджет составил около 18 млн долларов. Эта инвестиция окупилась с лихвой: при мировых сборах в 476,7 млн долларов «Один дома» стал самым кассовым фильмом 1990 года и самой прибыльной комедией с живыми на тот момент актерами, войдя в Книгу рекордов Гиннесса.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Помимо постоянной борьбы с бюджетом, съемочный процесс был омрачен человеческим фактором и техническими ограничениями.
Джо Пеши, привыкший к работам Мартина Скорсезе, с трудом вписывался в формат семейной комедии. Он постоянно матерился на площадке, из-за чего режиссеру пришлось ввести необычное правило — заменять ругательства на слово «холодильник».
Дэниел Стерн изначально отказался от роли Марва из-за споров о гонораре и графике. Его быстро заменили, но после нескольких дней съемок стало ясно, что «химии» между актерами нет. Коламбусу пришлось уговаривать Стерна вернуться, что в итоге стало лучшим решением.
Съемки с юным Маколеем Калкином были строго регламентированы законами о детском труде. Весь график был расписан по минутам. Кроме того, работа с живым тарантулом требовала особой осторожности, чтобы не навредить ни актеру, ни пауку.
Кто сыграл в фильме «Один дома»
Успех фильма — заслуга идеально подобранного актерского состава. Вот кто сыграл в картине:
Маколей Калкин — Кевин Маккаллистер;
Джо Пеши — Гарри Лайм. Его угрожающая, но комичная игра стала эталонной;
Дэниел Стерн — Марв Мерчантс. Его гипертрофированные реакции и крики — визитная карточка фильма;
Кэтрин О’Хара — Кейт Маккаллистер, мама Кевина;
Джон Херд — Питер Маккаллистер, отец семейства;
Робертс Блоссом — старик Марли, сосед.
Также в фильме приняли участие Анджела Геталс, Девин Рэтрей, Джерри Бэммен, Хиллари Вульф, Киран Калкин и другие актеры
Интересные факты о фильме «Один дома»
Примечательно, что младшего брата главного героя — Фуллера, который «описал все вокруг», — сыграл родной брат Маколея Киран Калкин. Это был его дебют в кино. Собрали и другие интересные факты о фильме.
Фильм «Ангелы с грязными душами», который смотрит Кевин, — целиком выдумка. Эпизод со сценой, где герой с экрана произносит фразу «Я сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться», сняли специально для фильма «Один дома».
Владельцы дома в Уиннетке не съезжали на время съемок экстерьера. Они продолжали жить в нем, пока команда работала снаружи.
В сцене, где Гарри вешает Кевина на крюк и угрожает откусить пальцы, Джо Пеши, увлекшись, действительно сильно укусил за палец Маколея Калкина.
На фотографии, которую Кевин находит в комнате Базза, изображена вовсе не девушка его брата, а сын художника-постановщика в парике. Создатели не хотели использовать фото реальной незнакомки, чтобы над ней не смеялись.