Сценарий фильма «1+1» родился из документального фильма 2004 года о реальной дружбе аристократа Филиппа Поццо ди Борго, парализованного после несчастного случая, и его помощника Абделя Селлу. Режиссеры-сценаристы Оливье Накаш и Эрик Толедано превратили эту историю в искрометную и глубокую трагикомедию, балансирующую на грани между смехом и слезами. Они сознательно ушли от сентиментальности, следуя главному пожеланию Филиппа Поццо ди Борго, который не хотел вызывать жалость, а хотел, чтобы зритель смеялся. В итоге получилась картина не только о преодолении барьеров между людьми, но и о радости жизни в самых, казалось бы, безнадежных обстоятельствах. Процесс того, как снимали фильм «1+1», был пропитан этим же духом уважения, юмора и внимания к деталям.