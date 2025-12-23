Сценарий фильма «1+1» родился из документального фильма 2004 года о реальной дружбе аристократа Филиппа Поццо ди Борго, парализованного после несчастного случая, и его помощника Абделя Селлу. Режиссеры-сценаристы Оливье Накаш и Эрик Толедано превратили эту историю в искрометную и глубокую трагикомедию, балансирующую на грани между смехом и слезами. Они сознательно ушли от сентиментальности, следуя главному пожеланию Филиппа Поццо ди Борго, который не хотел вызывать жалость, а хотел, чтобы зритель смеялся. В итоге получилась картина не только о преодолении барьеров между людьми, но и о радости жизни в самых, казалось бы, безнадежных обстоятельствах. Процесс того, как снимали фильм «1+1», был пропитан этим же духом уважения, юмора и внимания к деталям.
Особенности съемочного процесса
Создание фильма «1+1» было кропотливым делом, в котором каждый элемент — от работы с актерами до музыкального сопровождения — был тщательно выверен для достижения максимальной искренности.
Абсолютная опора на реальные прототипы
Перед написанием сценария и началом съемок Накаш и Толедано лично встретились с Филиппом Поццо ди Борго. Он настоял на комедийном подходе, отвергнув любое пафосное или жалостливое прочтение своей истории. Его опыт, детали быта, чувства и реакции легли в основу сценария и помогли актеру Франсуа Клюзе создать достоверный образ.
Музыка как полноправный герой
Саундтрек итальянского композитора Людовико Эйнауди стал визитной карточкой фильма. Его лирические фортепианные мелодии (Una Mattina, Fly) создали эмоциональный каркас истории. Но не менее важна была и подборка ритмичных композиций, таких как September группы Earth, Wind & Fire и Feeling Good Нины Симон. Музыка здесь — поле столкновения и сближения двух миров: классической утонченности Филиппа и жизнелюбивой энергии Дрисса.
Адаптация под актера и импровизация
Роль Дрисса была написана специально для Омара Си. Многие сцены, особенно комедийные моменты и реплики, рождались непосредственно на площадке благодаря его харизме и естественной манере поведения. Это позволило персонажу избежать налета стереотипности и стать живым и обаятельным.
Операторская работа
Операторская съемка в фильме намеренно избегает пафоса и вычурности. Камера часто работает как наблюдатель, не мешая актерам и позволяя зрителю ощутить себя участником их общения. В сценах, где Филипп страдает от приступов боли или переживает эмоциональные моменты, крупные планы Клюзе, снятые почти без движения, оказывают мощнейшее воздействие.
Создание контраста двух миров
Локации были подобраны для визуального усиления контраста между героями. Роскошный, но стерильный особняк Филиппа в парижском районе Пасси противопоставлен шумным, многолюдным окраинам, где живет семья Дрисса. Даже поездка на берег Ла-Манша в Кабур становится метафорой глотка свободы для обоих героев, вырвавшихся из привычных, тесных для них миров.
Когда проходили съемки фильма «1+1»
Основной период съемок картины «1+1» пришелся на 2011 год. Работа велась в Париже и его пригородах, а также на побережье в Нормандии (город Кабур). Премьера фильма состоялась уже осенью того же года (23 сентября) на кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Бюджет съемок фильма «1+1»
Бюджет фильма составил примерно 9,5 млн евро. Эти средства были собраны консорциумом из восьми французских кинокомпаний, включая Gaumont и TF1 Films Production. Кассовый успех (сборы превысили 400 млн долларов) сделал «1+1» одним из самых окупаемых проектов в истории европейского кино.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Основные сложности были связаны с творческими и этическими аспектами. Главным вызовом для создателей было найти тонкий баланс между комедией и драмой, чтобы не скатиться в фарс или, наоборот, в излишнюю сентиментальность. Кроме того, необходимо было тактично и уважительно работать с темой инвалидности, следуя заветам реального Филиппа Поццо ди Борго.
Требовалось показать бытовые трудности и физические страдания Филиппа без эксплуатации жалости. Акцент было решено сделать на юморе и человеческих отношениях, а не на болезни.
Успех фильма на 90% зависел от убедительности дружбы на экране. Режиссерам и актерам пришлось много времени проводить вместе, отрабатывая диалоги и импровизации, чтобы добиться абсолютной естественности.
Прототипом Дрисса был алжирец Абдель Селлу, но для большей контрастности и динамики в кино персонаж стал выходцем из Сенегала с буйным характером. Это потребовало осторожности, чтобы не создать негативный стереотип.
Кто сыграл в фильме «1+1»
Магия фильма создана прежде всего блестящим актерским ансамблем, где каждый находится на своем месте.
Франсуа Клюзе — Филипп, парализованный аристократ. Его игра, построенная лишь на мимике, взгляде и голосе, стала актерским подвигом.
Омар Си — Дрисс Бассари, сиделка с криминальным прошлым. Его харизма, энергия и обаяние завоевали сердца зрителей по всему миру и принесли ему премию «Сезар».
Анн Ле Ни — Ивонн, экономка в доме Филиппа. Выполняет роль строгой, но справедливой наблюдательницы событий.
Одри Флеро — Магали, ассистентка Филиппа.
Альба Гайя Крагеде Беллуджи — Элиза, взбалмошная приемная дочь Филиппа.
Также в фильме приняли участие Сирил Менди, Кристиан Амери, Грегуар Эстерманн, Жозефин де Мо и другие актеры.
Интересные факты о фильме «1+1»
За кадром этой жизнеутверждающей истории осталось немало любопытных деталей.
На роль Филиппа рассматривался Даниель Отой, но в итоге его утвердили на роль адвоката главного героя. Режиссеры посчитали, что Франсуа Клюзе больше подходит для создания необходимой «химии» с Омаром Си.
Омар Си сбросил 5 кг перед съемками, чтобы его внешность больше соответствовала образу человека, только что вышедшего из тюрьмы и живущего в неблагополучном районе.
Несмотря на то что фильм был выдвинут на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, он не попал даже в шорт-лист. Это решение Американской киноакадемии многие посчитали несправедливым.
Картина «1+1» стала самым кассовым иностранным фильмом в истории немецкого проката, обойдя даже «Титаник».
Филипп Поццо ди Борго выпустил книгу «Второе дыхание» (Le Second Souffle), которая, наряду с документальным фильмом, и вдохновила создателей. Он высоко оценил «1+1», назвав картину очень честной.