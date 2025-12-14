Раскрыты детали смерти актера из фильмов «Маска» и «Криминальное чтиво»

Полиция раскрыла новые детали в деле кончины актера Питера Грина в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание The New York Post.
По данным источника, в квартире умершего Питера Грина обнаружили рукописную записку, которая намекает на ирландско-американскую банду, действовавшую в 1970-х годах в районе Хеллс-Китчен. «Я по-прежнему Вести (вестсайдский парень — прим. ред.)», — написано в послании.
На данный момент полиция расследует происшествие. Офицеры отмечают, что признаков насильственной смерти нет. Уточняется, что за день до трагедии Грин общался со своим менеджером Греггом Эдвардсом, который сообщил, что артист вел себя «совершенно нормально».
Ранее сообщалось, что в ближайшее время у актера была запланирована операция по удалению доброкачественной опухоли в легких. Позднее Грина обнаружили лежащим на полу лицом вниз в луже крови.