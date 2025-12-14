Раскрыты детали смерти актера из фильмов «Маска» и «Криминальное чтиво»

На данный момент полиция расследует происшествие. Офицеры отмечают, что признаков насильственной смерти нет. Уточняется, что за день до трагедии Грин общался со своим менеджером Греггом Эдвардсом, который сообщил, что артист вел себя «совершенно нормально».