Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Слова пацана» Копейкин рассказал о планах на Новый год

Актер Слава Копейкин заявил, что отвезет семью в Таиланд после Нового года
Слава Копейкин на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Слава Копейкин на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Актер Слава Копейкин признался в беседе с kp.ru, что планирует отпраздновать Новый год с друзьями.

Копейкин отметил, что в новогодние каникулы планирует отвезти семью в Таиланд.

«Какой главный итог года? Я не буду озвучивать, но вчера произошел большой инсайт у меня личный. Я не планирую об этом рассказывать, это просто какие-то личные вещи», — заявил артист.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер рассказывал, что все в окружении удивились его красному диплому ГИТИСа.

Копейкин объяснил, что всегда был «раздолбаем». По словам артиста, он почти никогда не ходил на пары и готовился очень плохо. Он назвал такой подход неправильным. По словам актера, еще в школе он понял, что может «заболтать» преподавателя, если хоть немного знает предмет.

Копейкин уточнил, что у него есть интерес к профессии. Несмотря на то, что он пропускал занятия, артист интересовался зарубежным театром, читал пьесы и узнавал о других театральных школах.

Ранее Слава Копейкин ответил на вопросы Кино Mail.