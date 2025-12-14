Ричмонд
Александра Бортич показала, как любовь преобразила её жизнь

Актриса поделилась новым видео с возлюбленными Давидом Сократяном
Александра Бортич с возлюбленным, фото: соцсети
Александра Бортич с возлюбленным, фото: соцсети

Актриса Александра Бортич порадовала подписчиков трогательным видео в блоге, повторив популярный тренд The true love effect, показывающий, как появление любимого человека меняет повседневность.

В ролике Бортич сначала демонстрирует кадры, где она бесконечно плачет и выглядит грустной. Но как только в кадр появляется Давид Сократян, настроение актрисы мгновенно преображается: она улыбается, смеется и буквально светится от счастья.

Серые и унылые сцены сменяются яркими и наполненными теплотой моментами, когда пара делится шутками, весело разговаривает и наслаждается обществом друг друга. Саша сопроводила видео подписью: «Не смогла удержаться».

Накануне Александра Бортич впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным.