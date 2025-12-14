Ричмонд
Звезда «Беспринципных» поддержала желание Инстасамки стать актрисой

Актриса Юлия Топольницкая заявила, что не против сыграть с Инстасамкой в кино
Юлия Топольницкая на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Юлия Топольницкая на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Актриса Юлия Топольницкая поддержала рэпершу Инстасамку (Дарья Еропкина — настоящее имя) в желании стать артисткой. Ее слова передает kp.ru.

Топольницкая отметила, что не против сняться с Инстасамкой в фильме или сериале. По словам актрисы, она открыта к таким возможностям. Артистка добавила, что совершенно не против людей в кино без актерского образования.

«Я считаю, что у каждого человека, творца есть свой путь, и все занимают только свое место. У меня нет к этому ревности или еще чего-то», — поделилась знаменитость.

Юлия Топольницкая играла в таких проектах, как «Беспринципные», «Второй брак», «Баранкины и камни силы», «257 причин, чтобы жить», «Улетный экипаж», «Вы все меня бесите», «Поехавшая», «Добро пожаловать в семью», «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Ранее Топольницкая ответила на 10 вопросов Кино Mail.