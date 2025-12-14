Ричмонд
Звезда «Триггера» объявил о начала съемок 4-го сезона

Актер Максим Матвеев поделился фото в соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

Актер Максим Матвеев сообщил в Telegram-канале, что начались съемки четвертого сезона сериала «Триггер».

Матвеев опубликовал фото со сценарием к первой серии в руках. Текст эпизода написали Андрей Цибульский и Анна Крейчман. Подробности событий в новом сезоне пока не уточняются. «Начинаем новую главу…» — заявил артист.

В комментариях поклонники заявили, что с нетерпением ждут продолжения проекта.

Сериал «Триггер» рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который предпочитает использовать в своей работе метод «шоковой» терапии. Герой использует различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами за один-два сеанса. В результате своих методов Стрелецкий оказывается в центре скандала, за который его приговаривают к тюремному заключению.

Третий сезон проекта вышел в сентябре 2024 года.

Ранее Максим Матвеев поддержал супругу на премьере сериала в Москве.