Стало известно, как Дженнифер Энистон проведет праздники с возлюбленным

Голливудская актриса Дженнифер Энистон на праздники уедет в путешествие с возлюбленным-гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.
«В праздничные дни она замедляет темп, по-настоящему наслаждается своим домом и проводит время с любимыми людьми. В этом году она очень рада провести праздники с Джимом. У них запланирована поездка в снежные края и поездка в солнечную страну на Новый год», — рассказал источник.
По словам собеседника таблоида, Дженнифер Энистон любит Рождество, поэтому ежегодно покупает живую елку и украшает дом.
Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.
Ранее новый возлюбленный Дженнифер Энистон снялся в рекламе бренда актрисы.