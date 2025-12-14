Паулина Андреева без макияжа снялась в джинсах и рубашке

Актриса Паулина Андреева снялась без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в Telegram-канале.
Паулина Андреева позировала в прямых джинсах и рубашке. Актриса отказалась от макияжа и укладки, показав естественную красоту.
В марте 2025 года Андреева и режиссер Федор Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.
Ранее Паулина Андреева показала архивные фото со съемок «Метода».