Юрист рассказал о войне детей Делона за наследство

В семье умершего в августе 2024 года Алена Делона началась война за наследство известного актера. Его младший сын Ален-Фабьен обратился в швейцарский суд. Он потребовал исключить свою сестру Анушку из завещания отца, которое тот оформил в ее пользу в 2022 году. По мнению Алена-Фабьена, актер был не в себе после перенесенного в 2019 году инсульта.
Как будет развиваться война за наследство кинозвезды, aif.ru рассказал юрист Александр Хаминский.
«В этой ситуации возможно два варианта развития событий. В случае, если Ален Делон в момент составления последнего завещания, либо, допустим, накануне, прошёл психиатрическое освидетельствование возможно, психиатр присутствовал при удостоверении этого завещания у нотариуса, то есть имеется документальное подтверждение, что актер находился в твёрдом уме и трезвой памяти, то тогда оспорить такое завещание будет крайне затруднительно. Во втором случае, если освидетельствования не было, суд должен назначить посмертную психиатрическую экспертизу по документам. Тогда нужно будет собрать все документы, которые имели место, за последние 10−15 или даже 20 лет, которые свидетельствовали о состоянии психического и душевного здоровья актера. По этим документам можно определить, когда у него могли начаться жалобы, связанные с исполнением когнитивной функции. И уже исходя из этих документов можно сделать выводы о том, отдавал он отчет в своих действиях или нет в момент составления последнего завещания», — объяснил эксперт.
Как стало известно, младший сын Делона утверждает, что врачи фиксировали ухудшение когнитивных функций отца ещё в 2019 году после инсульта. Он не оспаривает завещание Алена Делона, датированное 2015 годом. По мнению младшего сына актера, его отец уже был не в себе, когда в 2022 году подписал новое завещание в пользу дочери Анушки и передал ей 51% акций своей компании.