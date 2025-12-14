Ричмонд
Кейт Уинслет представила новую рождественскую драму на Netflix

Актриса дебютировала в качестве режиссера.
Кадр из фильма «Прощай, Джун»
Кадр из фильма «Прощай, Джун»

24 декабря состоится премьера фильма на Netflix под руководством Кейт Уинслет под названием «Прощай, Джун», который уже успел заинтересовать как зрителей, так и кинокритиков. Как сообщает издание Variety, это будет режиссерский дебют актрисы.

Сценарий фильма был написан ее старшим сыном, Джо Андерсом. Сюжет картины затрагивает непростые темы семьи, утраты и прощания, превращая ее в не просто художественное произведение, а в глубоко личную историю. Для Кейт эта тема особенно дорога, поскольку она сама столкнулась с личной трагедией в 2017 году, когда потеряла свою мать.

До этого Уинслет никогда не выступала в качестве режиссера, однако имела опыт активного участия в создании исторической драмы «Великая». Актриса не только исполнила главную роль фотографа Ли Миллер, но и внесла значительный вклад в создание фильма.

Ранее Кейт Уинслет резко высказалась об Оземпике.