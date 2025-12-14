Кейт Уинслет представила новую рождественскую драму на Netflix

Сценарий фильма был написан ее старшим сыном, Джо Андерсом. Сюжет картины затрагивает непростые темы семьи, утраты и прощания, превращая ее в не просто художественное произведение, а в глубоко личную историю. Для Кейт эта тема особенно дорога, поскольку она сама столкнулась с личной трагедией в 2017 году, когда потеряла свою мать.