Кейт Уинслет представила новую рождественскую драму на Netflix

24 декабря состоится премьера фильма на Netflix под руководством Кейт Уинслет под названием «Прощай, Джун», который уже успел заинтересовать как зрителей, так и кинокритиков. Как сообщает издание Variety, это будет режиссерский дебют актрисы.
Сценарий фильма был написан ее старшим сыном, Джо Андерсом. Сюжет картины затрагивает непростые темы семьи, утраты и прощания, превращая ее в не просто художественное произведение, а в глубоко личную историю. Для Кейт эта тема особенно дорога, поскольку она сама столкнулась с личной трагедией в 2017 году, когда потеряла свою мать.
До этого Уинслет никогда не выступала в качестве режиссера, однако имела опыт активного участия в создании исторической драмы «Великая». Актриса не только исполнила главную роль фотографа Ли Миллер, но и внесла значительный вклад в создание фильма.
