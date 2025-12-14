Ричмонд
СМИ: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк на грани развода

Инсайдер рассказал о кризисе в их отношениях
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Джессика Бил и Джастин ТимберлейкИсточник: Legion-Media.ru

Брак актрисы Джессики Бил и певца Джастина Тимберлейка оказался на грани распада из-за подозрений в неверности со стороны певца. Как сообщает издание Life and Styles, на недавнем баскетбольном матче в Атланте Джастин был замечен в компании незнакомой женщины и без обручального кольца.

По информации близких друзей пары, Джессика всё больше разочаровывается и устает от постоянных скандалов и подозрений в неверности. Инсайдеры утверждают, что ситуация достигла критической точки, и доверие между супругами находится на исходе.

Кризис в браке начался еще в 2019 году, когда Тимберлейк был замечен в нетрезвом состоянии в компании другой женщины, что вызвало бурю обсуждений и недовольство со стороны Джессики. Несмотря на то, что актриса решила дать супругу второй шанс, новые проблемы, включая недавний арест за вождение в пьяном виде, окончательно подорвали доверие и стабильность их отношений.

Ранее стало известно, что Джастин Тимберлейк испытывает проблемы со здоровьем из-за болезни Лайма.