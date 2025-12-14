СМИ: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк на грани развода

Кризис в браке начался еще в 2019 году, когда Тимберлейк был замечен в нетрезвом состоянии в компании другой женщины, что вызвало бурю обсуждений и недовольство со стороны Джессики. Несмотря на то, что актриса решила дать супругу второй шанс, новые проблемы, включая недавний арест за вождение в пьяном виде, окончательно подорвали доверие и стабильность их отношений.