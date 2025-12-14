В Никарагуа завершился фестиваль российского документального кино

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» завершился в Никарагуа, сообщили ТАСС организаторы.
Церемония закрытия прошла в День дружбы между Россией и Никарагуа в Национальной синематеке Никарагуа. «Это были четыре дня в кругу единомышленников, которые любят Россию, разделяют наши стремления и идеалы и чтят наших героев», — отметили организаторы мероприятия и добавили, что на церемонии зал стоя пел «пока мы едины — мы непобедимы».
«Мы приглашаем фестиваль “RT.Док: Время наших героев” приехать к нам в следующем году», — сказал на церемонии координатор Совета Никарагуа по взаимодействию со СМИ и гражданским обществом Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.
По данным организаторов, на фестивале «RT.Док: Время наших героев» в Никарагуа было показано девять фильмов документального канала RT, самый большой отклик вызвали ленты о героях СВО.
«В Никарагуа состоялись два премьерных показа. Фестиваль открыла лента “Сценки из семейной жизни, или Как быть счастливым” Натальи Кадыровой — о многодетных семьях России. Закрыл фестиваль фильм “Куда приводят мечты” Екатерины Кожакиной — о балетной школе в бразильском городе Жоинвиль. Это единственная школа Большого театра за рубежом, — рассказали организаторы. — В рамках деловой программы фестиваля состоялась дискуссия “Единство народов и стран”, в которой приняли участие режиссеры Никарагуа. Команда RT.Док и RT en Espa'ol провела мастер-классы для журналистов и документалистов».
Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: «Это время героев. Это наше время».