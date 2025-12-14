В Никарагуа завершился фестиваль российского документального кино

Церемония закрытия прошла в День дружбы между Россией и Никарагуа в Национальной синематеке Никарагуа. «Это были четыре дня в кругу единомышленников, которые любят Россию, разделяют наши стремления и идеалы и чтят наших героев», — отметили организаторы мероприятия и добавили, что на церемонии зал стоя пел «пока мы едины — мы непобедимы».