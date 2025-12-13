Ричмонд
44-летняя Эми Шумер сообщила о разводе с мужем

Актриса официально подтвердила расставание с мужем после семи лет брака
Эми Шумер с мужем
Эми Шумер с мужемИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Эми Шумер подтвердила слухи о разводе с шеф-поваром Крисом Фишером. В своем посте в соцсетях звезда «Красотки на всю голову» написала, что они с супругом «приняли трудное решение» расстаться после семи лет брака.

«Мы очень любим друг друга и будем продолжать заниматься воспитанием нашего сына. Будем признательны, если люди с уважением отнесутся к нашей частной жизни», — отметила 44-летняя Шумер.

Daily Mail пишет, что, по словам инсайдеров, решение не было спонтанным: пара уже несколько месяцев живет раздельно. Актриса удалила мужа из подписчиков в соцсетях, выставила их дома в Бруклине и Новом Орлеане на продажу и сняла обручальное кольцо.

Ранее Эми Шумер заявила, что похудела на 22 кг, чтобы выжить.