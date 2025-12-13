Криштиану Роналду снимется в 11-й части «Форсажа»

Недавно Вин Дизель почтил память друга и коллеги по франшизе Пола Уокера, сыгравшего в нескольких частях «Форсажа» гонщика и бывшего полицейского Брайана О’Коннора. 58‑летний актер опубликовал несколько постов, посвященных другу, который погиб в автокатастрофе 12 лет назад.