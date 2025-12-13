Криштиану Роналду снимется в 11-й части «Форсажа»

Актер Вин Дизель сообщил, что Криштиану Роналду получил роль в новой части «Форсажа», подтвердив слухи о том, что португальский футболист снимется в знаменитой франшизе.
«Все спрашивали, появится ли он в „Форсаже“. Это действительно произойдет. Мы написали для него роль», — сообщил Дизель, опубликовав совместное фото со звездой футбола.
Как заявлялось ранее, премьера 11‑й части экшен-саги запланирована на апрель 2027‑го – она станет заключительной.
Студия Universal пока не давала официальных подтверждений кастинга. Рабочее название проекта, которое фигурирует в СМИ, — Fast Forever. Однако и оно не утверждено официально.
Недавно Вин Дизель почтил память друга и коллеги по франшизе Пола Уокера, сыгравшего в нескольких частях «Форсажа» гонщика и бывшего полицейского Брайана О’Коннора. 58‑летний актер опубликовал несколько постов, посвященных другу, который погиб в автокатастрофе 12 лет назад.