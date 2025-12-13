Дмитрий Нагиев о съемках в «Елках»: «Подписываешь контракт с дьяволом»

Дмитрий Нагиев, сыгравший дядю Юру в «Елках 12», с иронией заявил, что снимается в российской новогодней кинофраншизе из‑за собственной «алчности».
Обратившись к зрителям во время премьеры комедии, Нагиев в шутку заявил, что, судя по собравшимся, с иностранными фильмами в российских кинотеатрах «совсем тяжко».
«Снявшись единожды в „Елках“, ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе вам не на кого было бы сегодня любоваться. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!» — высказался актер.
Ранее 58‑летний артист признавался, что беспокоится за свое будущее: ему светит пенсия в 20 тысяч рублей, а накопленные 70 тысяч долларов знаменитость считает недостаточной суммой для безбедной старости.