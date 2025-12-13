Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Нагиев о съемках в «Елках»: «Подписываешь контракт с дьяволом»

Дмитрий Нагиев высказался о своих съемках в популярной кинофраншизе

Дмитрий Нагиев, сыгравший дядю Юру в «Елках 12», с иронией заявил, что снимается в российской новогодней кинофраншизе из‑за собственной «алчности».

Обратившись к зрителям во время премьеры комедии, Нагиев в шутку заявил, что, судя по собравшимся, с иностранными фильмами в российских кинотеатрах «совсем тяжко».

«Снявшись единожды в „Елках“, ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе вам не на кого было бы сегодня любоваться. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!» — высказался актер.

Ранее 58‑летний артист признавался, что беспокоится за свое будущее: ему светит пенсия в 20 тысяч рублей, а накопленные 70 тысяч долларов знаменитость считает недостаточной суммой для безбедной старости.