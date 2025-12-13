Россияне стали реже ходить в кинотеатры

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В российских кинотеатрах наблюдается падение посещаемости, при этом показатели кассовых сборов в 2025 году увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщила РИА Новости президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.
«По нашей сети прирост в кассе составил 15%. При этом есть некоторое падение посещаемости. По нашей сети за последние 11 месяцев к аналогичному периоду прошлого года это чуть больше 10%», — рассказала она.
Зинякова подчеркнула, что в кинопрокате не хватает качественных фильмов для старшей возрастной аудитории, на что прямо указывают результаты релиза фильма «Иллюзия обмана 3».
«Складывается ощущение, что эту аудиторию можно было бы добрать качественным контентом 16+ и 18+. Интерес к нему колоссальный, эта ниша недозаполнена», — добавила она.