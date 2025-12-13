Тимоти Шаламе заявил, что побрился налысо ради роли в «Дюне 3»

29‑летний Тимоти Шаламе раскрыл, что будет происходить с главным героем в третьей части «Дюны»: Пол Атрейдес постареет практически на 20 лет и избавится от своих пышных кудрей, сообщает The Wrap. «Поэтому мы сделали стрижку на 3 миллиметра — кажется, так она называется».
В третьей части антиутопии Дени Вильнева главный герой, которого играет Тимоти, претерпит значительные внутренние изменения. И с каждой такой переменой волосы Шаламе становятся все короче.
«Потом он захотел еще 1,5. Потом мы сделали „единичку“, и я начал его умолять», — поделился актер.
Премьера новой части «Дюны», говорится в материале, состоится в декабре 2026 года, она станет заключительным фильмом саги.
