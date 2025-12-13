Тимоти Шаламе заявил, что побрился налысо ради роли в «Дюне 3»

29‑летний Тимоти Шаламе раскрыл, что будет происходить с главным героем в третьей части «Дюны»: Пол Атрейдес постареет практически на 20 лет и избавится от своих пышных кудрей, сообщает The Wrap. «Поэтому мы сделали стрижку на 3 миллиметра — кажется, так она называется».