Тимоти Шаламе заявил, что побрился налысо ради роли в «Дюне 3»

Шаламе раскрыл, что произойдет с главным героем в новой «Дюне»
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

29‑летний Тимоти Шаламе раскрыл, что будет происходить с главным героем в третьей части «Дюны»: Пол Атрейдес постареет практически на 20 лет и избавится от своих пышных кудрей, сообщает The Wrap. «Поэтому мы сделали стрижку на 3 миллиметра — кажется, так она называется».

В третьей части антиутопии Дени Вильнева главный герой, которого играет Тимоти, претерпит значительные внутренние изменения. И с каждой такой переменой волосы Шаламе становятся все короче.

«Потом он захотел еще 1,5. Потом мы сделали „единичку“, и я начал его умолять», — поделился актер.

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Премьера новой части «Дюны», говорится в материале, состоится в декабре 2026  года, она станет заключительным фильмом саги.

Ранее Роберт Паттинсон рассказал, как страдал от жары на съемках третьей «Дюны»