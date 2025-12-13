Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике

Актер посетил кинофестиваль
Джонни Депп
Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Депп появился на церемонии закрытия кинофестиваля в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Just Jared.

62-летний Депп позировал в сером костюме, рубашке и очках с красными линзами.

Гостями кинофестиваля стали также Энтони Хопкинс с женой Стеллой, Алессандра Амбросио, Ольга Куриленко, Шейлин Вудли и другие.

Ранее стало известно, что Джонни Депп спродюсирует первую англоязычную экранизацию знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По имеющимся данным, актер также сыграет в фильме одну из ролей.