В Минске открылся Фестиваль российского кино

МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия Фестиваля российского кино прошла в белорусской столице. Мероприятие организовано в кинотеатре «Москва», передает корреспондент ТАСС.
В программу фестиваля, который продлится по 14 декабря включительно, войдут шесть фильмов. Первой картиной, которую представят зрителям, станет пронзительная военная драма «Группа крови», основанная на реальных событиях, происходивших в детском концлагере.
В последующие дни публика сможет увидеть такие фильмы, как «Первый на Олимпе», «Красный шелк», «Большое путешествие. Вокруг света», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Любовь Советского Союза».
«Фестивали российского кино в Беларуси — добрая ежегодная традиция, ведь наши страны связывают общие человеческие ценности и объединяет совместная историческая память», — отмечают устроители мероприятия, которое организовано «Роскино» при поддержке Министерства культуры России.
Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем видеообращении отметила, что обе страны связывают общая история, богатое культурное наследие и любовь к настоящему, глубокому кино.
«Показы российских фильмов в сердце Беларуси стали доброй традицией, которая укрепляет дружбу братских народов», — подчеркнула она. По словам министра, зрители увидят многообразие современного российского кинематографа, в том числе военно-исторические ленты, спортивную драму, а также семейное и детское кино. Каждая картина — это разговор на важную тему о героизме и творчестве, о любви и долге, о путешествиях и открытиях, рассказала Любимова. «Отмечу, что в Беларуси были организованы специальные показы фильмов — участников первой открытой Евразийской кинопремии “Бриллиантовая бабочка”, демонстрирующей близкие нашим странам ценности. Желаю всем ярких впечатлений от просмотра и интересных открытий», — обратилась к участникам церемонии глава ведомства.
Как подчеркнул старший советник посольства РФ в республике Сергей Афонин, такие фестивали исключительно важны в первую очередь потому, что истоки отечественного кино объединяют белорусский и российский кинематографы. «Потому что все мы выросли не только из гоголевской “Шинели”, но и из одного Отечества. И успех великого советского кино, киноискусства во многом определен был талантами, которыми богата была территория современной Российской Федерации и Республики Беларусь. Это наше общее прошлое, культурное наследие, которое сейчас мы приумножаем. Поэтому демонстрация российского кинематографа в братской, союзной Беларуси — это лучшая возможность посмотреть, что наши союзные, братские связи, не только не утрачены, но, наоборот, наращиваются и укрепляются в дальнейшем», — сказал он журналистам.