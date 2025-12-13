В Минске открылся Фестиваль российского кино

Как подчеркнул старший советник посольства РФ в республике Сергей Афонин, такие фестивали исключительно важны в первую очередь потому, что истоки отечественного кино объединяют белорусский и российский кинематографы. «Потому что все мы выросли не только из гоголевской “Шинели”, но и из одного Отечества. И успех великого советского кино, киноискусства во многом определен был талантами, которыми богата была территория современной Российской Федерации и Республики Беларусь. Это наше общее прошлое, культурное наследие, которое сейчас мы приумножаем. Поэтому демонстрация российского кинематографа в братской, союзной Беларуси — это лучшая возможность посмотреть, что наши союзные, братские связи, не только не утрачены, но, наоборот, наращиваются и укрепляются в дальнейшем», — сказал он журналистам.