Мультфильм «Буба» может исчезнуть с видеоплатформ в России

При этом российский офис студии, расположенный в подмосковном Красногорске, продолжает работу. Серии мультфильма еще доступны на видеоплатформах, однако в ближайшее время они могут исчезнуть вместе с игрушками и другим мерчем с Бубой, находящимся в продаже.