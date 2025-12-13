Ричмонд
Мультфильм «Буба» может исчезнуть с видеоплатформ в России

SHOT: мультфильм «Буба» уходит из России из-за непродления авторских прав
Кадр из сериала «Приключения Бубы»
Кадр из сериала «Приключения Бубы»

Популярный детский мультсериал «Буба» покидает Россию, поскольку британская компания «3D Sparrow Group Limited», выпускавшая его, не стала продлевать авторские права на персонажа. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

При этом российский офис студии, расположенный в подмосковном Красногорске, продолжает работу. Серии мультфильма еще доступны на видеоплатформах, однако в ближайшее время они могут исчезнуть вместе с игрушками и другим мерчем с Бубой, находящимся в продаже.

Буба является главным героем популярного анимационного проекта. Персонаж, похожий на седого тролля или домового, впервые появился в 2014 году. Мультсериал рассказывает о забавных приключениях Бубы и его друзей, исследующих окружающий мир. Всего к настоящему времени выпущено пять полных сезонов.