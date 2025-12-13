Джейсон Стэйтем показал редкие фото с сыном на отдыхе в Абу-Даби

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал фото с сыном на отдыхе в Абу-Даби. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Стэйтем позировал на фоне основных достопримечательностей города. Актер добавил несколько снимков сына, который бегает по дороге.
Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.