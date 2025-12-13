Суд вернул иск «Мосводоканала» к актеру Игорю Вернику

Мировой суд Москвы вернул «Мосводоканалу» иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актера Игоря Верника. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в судебных документах, суд вынес определение о возвращении заявления, в котором «Мосводоканал» выступал истцом, а Игорь Верник — ответчиком. Причины такого решения официально не уточняются, однако оно может быть связано с неточностями в иске. После их устранения компания вправе повторно обратиться в суд.
Иск о взыскании платы за жилое помещение, а также коммунальные услуги, включая тепло- и электроснабжение, был зарегистрирован 4 сентября. Размер предполагаемой задолженности в материалах суда не раскрывается.