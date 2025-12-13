Суд вернул иск «Мосводоканала» к актеру Игорю Вернику

Как указано в судебных документах, суд вынес определение о возвращении заявления, в котором «Мосводоканал» выступал истцом, а Игорь Верник — ответчиком. Причины такого решения официально не уточняются, однако оно может быть связано с неточностями в иске. После их устранения компания вправе повторно обратиться в суд.