Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вернул иск «Мосводоканала» к актеру Игорю Вернику

«Мосводоканал» не смог взыскать долг с Игоря Верника через суд
Игорь Верник на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Игорь Верник на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Мировой суд Москвы вернул «Мосводоканалу» иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актера Игоря Верника. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как указано в судебных документах, суд вынес определение о возвращении заявления, в котором «Мосводоканал» выступал истцом, а Игорь Верник — ответчиком. Причины такого решения официально не уточняются, однако оно может быть связано с неточностями в иске. После их устранения компания вправе повторно обратиться в суд.

Иск о взыскании платы за жилое помещение, а также коммунальные услуги, включая тепло- и электроснабжение, был зарегистрирован 4 сентября. Размер предполагаемой задолженности в материалах суда не раскрывается.