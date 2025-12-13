Умер актер из «Маски» Питер Грин

Грин родился в городе Монтклэр (штат Нью-Джерси) 8 октября 1965 года. Он окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и некоторое время играл в городском театре. Грин начал актерскую карьеру с эпизодической роли в телесериале «Хардболл» (Hardball, 1989−1990) и фильме «Закон неизбежности» (Law of Gravity, 1992). Актер получил широкую известность в 1990-е годы благодаря ролям в кинокартинах «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994), «Маска» (The Mask, 1994), «Охотник за головами» (The Bounty Hunter, 2010) и «Бриллиантовый полицейский» (Blue Streak, 1999).