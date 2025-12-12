Екатерина Вилкова получила необычный подарок от мамы: «Берегите печень, ребята»

К российской актрисе Екатерине Вилковой с необычными презентами приехала в гости мама. Артистка опубликовала видео в своем личном блоге, где рассказала, что Татьяна Елизаровна привезла с собой в подарок 6 десятков яиц.
«Мамочка приехала в голодную Москву, гостинцев привезла! Она у меня, канеш, космическая суперженщина! Поддержите ее за труды», — поделилась актриса.
На кадрах ролика Вилкова раскладывает по местам презенты и ведет душевную беседу с мамой. Татьяна Елизаровна поделилась, что закупилась яйцами по выгодной цене — 60 рублей за десяток, приобретя сразу шесть коробок, пока цены не выросли. На что дочь шутливо заметила: «Как бы печень не накрылась, мамуль!».
«Мама плохого не посоветует! Берегите печень, ребята», — оставила комментарий под видео актриса Елизавета Боярская.
Подписчики активно поддержали тему, поделившись похожими историями: «Моя тоже как найдет что-то дешевле, везет нам обязательно», «По 60 — таких цен не припомню, у нас дороже в 1,5 раза», «Мамы, они такие. Моя мне 90 штук привезла».
