Екатерина Вилкова получила необычный подарок от мамы: «Берегите печень, ребята»

На кадрах ролика Вилкова раскладывает по местам презенты и ведет душевную беседу с мамой. Татьяна Елизаровна поделилась, что закупилась яйцами по выгодной цене — 60 рублей за десяток, приобретя сразу шесть коробок, пока цены не выросли. На что дочь шутливо заметила: «Как бы печень не накрылась, мамуль!».