Хью Джекман откровенно рассказал о своей борьбе с раком

Актер Хью Джекман поделился личной историей многолетней борьбы с онкологическим заболеванием в интервью популярному ведущему Говарду Стерну. Фрагменты беседы были опубликованы в журнале Hello.
Актер раскрыл, что впервые столкнулся с диагнозом в 2013 году. После обнаружения подозрительного образования врачи диагностировали у него базалиому — разновидность плоскоклеточного рака. С тех пор ему пришлось перенести шесть операций по удалению опухолей, три из которых располагались на носу.
По признанию Джекмана, после первой операции он был излишне беспечен и продолжал загорать, несмотря на предупреждения медиков о том, что именно солнечные лучи стали причиной его болезни. В прошлом актер часто отдыхал на солнце, но теперь, пройдя через серию операций, стал ярым противником загара.
Несмотря на изменение образа жизни, актер не может быть полностью уверен в отсутствии рецидива. Как объяснил Джекман, последствия чрезмерного пребывания на солнце могут проявиться даже спустя много лет. Он опасается, что в будущем ему вновь придется столкнуться с этой проблемой.
