Хью Джекман откровенно рассказал о своей борьбе с раком

По признанию Джекмана, после первой операции он был излишне беспечен и продолжал загорать, несмотря на предупреждения медиков о том, что именно солнечные лучи стали причиной его болезни. В прошлом актер часто отдыхал на солнце, но теперь, пройдя через серию операций, стал ярым противником загара.