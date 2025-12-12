Ричмонд
Хью Джекман откровенно рассказал о своей борьбе с раком

Актер раскрыл, что впервые столкнулся с диагнозом в 2013 году
Хью Джекман
Хью ДжекманИсточник: Legion-Media.ru

Актер Хью Джекман поделился личной историей многолетней борьбы с онкологическим заболеванием в интервью популярному ведущему Говарду Стерну. Фрагменты беседы были опубликованы в журнале Hello.

Актер раскрыл, что впервые столкнулся с диагнозом в 2013 году. После обнаружения подозрительного образования врачи диагностировали у него базалиому — разновидность плоскоклеточного рака. С тех пор ему пришлось перенести шесть операций по удалению опухолей, три из которых располагались на носу.

По признанию Джекмана, после первой операции он был излишне беспечен и продолжал загорать, несмотря на предупреждения медиков о том, что именно солнечные лучи стали причиной его болезни. В прошлом актер часто отдыхал на солнце, но теперь, пройдя через серию операций, стал ярым противником загара.

Несмотря на изменение образа жизни, актер не может быть полностью уверен в отсутствии рецидива. Как объяснил Джекман, последствия чрезмерного пребывания на солнце могут проявиться даже спустя много лет. Он опасается, что в будущем ему вновь придется столкнуться с этой проблемой.

Ранее Хью Джекмана осудили за комплимент новой возлюбленной.