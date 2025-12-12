Том Круз не может снять фильм в открытом космосе из-за Дональда Трампа

Том Круз не хочет просить Дональда Трампа об одолжении, чтобы помочь съемкам его амбициозного проекта в открытом космосе, сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров. Еще в 2020 году Deadline сообщал, что звезда франшизы «Миссия невыполнима» намеревался снять фильм в открытом космосе с режиссером Дагом Лайманом в сотрудничестве со SpaceX и NASA.