Том Круз не может снять фильм в открытом космосе из-за Дональда Трампа

Том Круз не хочет просить Дональда Трампа об одолжении, чтобы помочь съемкам его амбициозного проекта в открытом космосе, сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров. Еще в 2020 году Deadline сообщал, что звезда франшизы «Миссия невыполнима» намеревался снять фильм в открытом космосе с режиссером Дагом Лайманом в сотрудничестве со SpaceX и NASA.
Пять лет спустя выяснилось, что проект заморожен.
«Насколько я понимаю, для съемок фильма им потребуется координация NASA, и, вероятно, Том Круз не хотел просить Дональда Трампа об одолжении. Для этого нужно разрешение федерального правительства», — рассказал инсайдер издания.
Источник добавил, что актер не хочет идти на это «по политическим причинам».
