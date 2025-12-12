Ричмонд
Том Круз не может снять фильм в открытом космосе из-за Дональда Трампа

Актер не хочет просить Дональда Трампа о помощи со съемками картины
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Том Круз не хочет просить Дональда Трампа об одолжении, чтобы помочь съемкам его амбициозного проекта в открытом космосе, сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров. Еще в 2020 году Deadline сообщал, что звезда франшизы «Миссия невыполнима» намеревался снять фильм в открытом космосе с режиссером Дагом Лайманом в сотрудничестве со SpaceX и NASA.

Пять лет спустя выяснилось, что проект заморожен.

«Насколько я понимаю, для съемок фильма им потребуется координация NASA, и, вероятно, Том Круз не хотел просить Дональда Трампа об одолжении. Для этого нужно разрешение федерального правительства», — рассказал инсайдер издания.

Источник добавил, что актер не хочет идти на это «по политическим причинам».

Ранее сообщалось, что окружение Тома Круза обеспокоено его будущим после расставания с Аной де Армас.