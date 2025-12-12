Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Безрукова стала больше работать из-за ипотеки

Выплачивать кредит актриса будет до 2036 года
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Ирина Безрукова два года назад купила загородный дом в ипотеку. Выплачивать кредит актрисе предстоит до 2036 года. Впрочем, если будут деньги, ипотеку она сможет закрыть раньше.

Знаменитость рассказала, что ипотека держит ее в тонусе. По словам актрисы, она стала больше работать ради загородного дома на опушке леса.

«За этот год я выпустила три спектакля, объездила полстраны с гастролями, снималась за границей и в России. Кредит держит меня в невероятном тонусе. Ипотека не дает мне расслабиться», — цитируют ее 7Дней.ru.

Она отметила, что стресса из-за кредита не испытывает.

«Стараюсь как можно быстрее погасить долг», — добавила знаменитость.

Из-за плотного рабочего графика она не так часто бывает на даче.

«Рядом есть еще дома, но мой с краю. Создается впечатление, что ты один на один с природой», — рассказала 60-летняя артистка.

Ранее Ирина Безрукова показала, как выглядела ее мать в молодости.