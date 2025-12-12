Ирина Безрукова стала больше работать из-за ипотеки

Ирина Безрукова два года назад купила загородный дом в ипотеку. Выплачивать кредит актрисе предстоит до 2036 года. Впрочем, если будут деньги, ипотеку она сможет закрыть раньше.
Знаменитость рассказала, что ипотека держит ее в тонусе. По словам актрисы, она стала больше работать ради загородного дома на опушке леса.
«За этот год я выпустила три спектакля, объездила полстраны с гастролями, снималась за границей и в России. Кредит держит меня в невероятном тонусе. Ипотека не дает мне расслабиться», — цитируют ее 7Дней.ru.
Она отметила, что стресса из-за кредита не испытывает.
«Стараюсь как можно быстрее погасить долг», — добавила знаменитость.
Из-за плотного рабочего графика она не так часто бывает на даче.
«Рядом есть еще дома, но мой с краю. Создается впечатление, что ты один на один с природой», — рассказала 60-летняя артистка.
