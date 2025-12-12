Ричмонд
Названы самые популярные жанры сериалов у россиян

По данным исследования МТС Ads Premium Video, 66% опрошенных предпочитают детективы, триллеры и криминальные сериалы
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Две трети россиян предпочитают детективы, триллеры и криминальные сериалы, на втором месте по популярности находятся комедии и фантастика соответственно, говорится в исследовании МТС Ads Premium Video, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«66% россиян предпочитают детективы, триллеры и криминальные сериалы. На втором месте по популярности находятся комедии — их чаще выбирают 55% респондентов, а фантастика замыкает тройку лидеров с результатом 45%», — сообщается в опросе.

В нем отмечается, что драмы и мелодрамы привлекают 42% аудитории, тогда как исторические сериалы интересуют каждого третьего зрителя. Всего по 23% россиян смотрят документальные проекты и сериалы в жанре ужасов. На долю аниме приходится лишь 12% респондентов, а сериалы в жанре реалити-шоу — 11%.

Модель потребления сериального контента выглядит следующим образом: 44% респондентов предпочитают смотреть исключительно новые сериалы, такая же доля зрителей (44%) совмещает просмотр новинок с пересмотром проверенной классики. Всего 12% участников опроса в основном пересматривают уже знакомые сериалы.

Среди миллениалов (46%) и представителей поколения икс (43%) преобладает желание смотреть новинки. Беби-бумеры (47%) и зумеры (46%) чаще совмещают просмотр новых сериалов с пересмотром старых.