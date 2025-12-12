Сидни Суини ответила на интимный вопрос во время теста на детекторе лжи

Американская актриса Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи в рамках интервью для журнала Vanity Fair.
Коллега по фильму «Горничная» Аманда Сайфред поинтересовалась у артистки, корректировала ли она свою внешность хирургическим путем.
«В последнее время всех волнует одна деталь, и я просто обязана спросить: “У тебя настоящая грудь?”» — заявила она.
В свою очередь, Суини опровергла слухи, указав, что сохранила натуральную привлекательность.
«Да [грудь настоящая], я нигде не делала никакую пластику», — отметила знаменитость. В свою очередь, полиграф подтвердил, что она не врет.
Ранее в декабре Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане.