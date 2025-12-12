Ричмонд
Сидни Суини ответила на интимный вопрос во время теста на детекторе лжи

Актриса заявила в интервью Vanity Fair, что не делала пластику груди
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media

Американская актриса Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи в рамках интервью для журнала Vanity Fair. 

Коллега по фильму «Горничная» Аманда Сайфред поинтересовалась у артистки, корректировала ли она свою внешность хирургическим путем.

«В последнее время всех волнует одна деталь, и я просто обязана спросить: “У тебя настоящая грудь?”» — заявила она.

В свою очередь, Суини опровергла слухи, указав, что сохранила натуральную привлекательность.

«Да [грудь настоящая], я нигде не делала никакую пластику», — отметила знаменитость. В свою очередь, полиграф подтвердил, что она не врет.

Ранее в декабре Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане.