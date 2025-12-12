Звезда «Восьмидесятых» снялась с сыном от музыканта Uma2rman Кристовского

Актриса Наталья Земцова снялась с сыном от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского и поделилась кадрами в соцсети. Звезда сериала «Восьмидесятые» подобрала себе и 11-летнему Ивану похожие образы. Они позировали перед зеркалом в лонгсливах в полоску и серых джинсах.
Знаменитость в 2022 году призналась, что развелась с музыкантом, подчеркнув, что брак рухнул из-за ее профессии. По мнению звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с каждым годом только усиливалось. Земцова подчеркивала, что сохранила с гитаристом дружеские отношения ради ребенка и никогда не препятствовала общению сына с отцом. Но, по словам актрисы, их разобщению способствует новая супруга Кристовского, которая блокирует ее номер в телефоне у музыканта. Артистка публично высмеивала такое поведение женщины.
Земцова недавно призналась в интервью, что решила подарить сыну на 18-летие курс психотерапии. По словам актрисы, ее не учили быть правильной матерью, и она считает себя странным родителем.