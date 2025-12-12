Звезда «Восьмидесятых» снялась с сыном от музыканта Uma2rman Кристовского

Знаменитость в 2022 году призналась, что развелась с музыкантом, подчеркнув, что брак рухнул из-за ее профессии. По мнению звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с каждым годом только усиливалось. Земцова подчеркивала, что сохранила с гитаристом дружеские отношения ради ребенка и никогда не препятствовала общению сына с отцом. Но, по словам актрисы, их разобщению способствует новая супруга Кристовского, которая блокирует ее номер в телефоне у музыканта. Артистка публично высмеивала такое поведение женщины.