Итан Хоук дал редкий комментарий о своей 27-летней дочери Майе Хоук, рожденной в его первом браке с Умой Турман. 55-летний актер признался, что у наследницы было сложное детство, и он об этом сожалеет.
«В ее детстве было много по-настоящему тяжелых и сложных моментов, о которых я сожалею», — рассказал Хоук в подкасте «Актеры об актерах».
Однако он не стал говорить, в чем именно заключались сложности и трудности. Хоук также рассказал историю, когда учительница, беспокоясь о его дочери, спросила у девочки, счастлива ли та. Майе тогда было 13 лет, и она отрицательно ответила на вопрос учительницы.
«Майя сказала: “Не думаю, что это очень интересный вопрос. Я думаю, что есть гораздо более интересные вопросы, чем тот, счастлива я или нет. Счастлива ли я? Нет. Но я и не стремлюсь быть счастливой”», — процитировал свою дочь актер.
Зато звезда фильма «Тренировочный день» признался: он всегда знал, что его дочь станет актрисой, так как она росла творческим человеком.
«Я знал, что она станет очень хорошей актрисой. Это была ее сильная сторона: рисование акварелью, танцы, пение — все это было частью ее детства. Все, что было связано с человеческим общением, вызывало у нее отклик», — вспомнил Хоук.
Дочь голливудских звезд сыграла в таких проектах, как «Очень странные дела», «Однажды… в Голливуде» и других.
Итан Хоук в 1998 году женился на Уме Турман. В 2005-м они развелись. У звезд, помимо 27-летней Майи, есть 23-летний сын Левон. Хоук избегает разговоров о расставании со звездой фильма «Убить Билла». Он лишь отмечал, почему не хочет говорить о матери своих старших детей.
«Я не могу об этом говорить, потому что много раз обещал своим детям не обсуждать развод публично», — говорил актер в недавнем интервью.
В 2008 году Хоук женился на Райан Шохьюз. У супругов есть две дочери — 17-летняя Клементина и 14-летняя Индиана.