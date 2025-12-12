Ричмонд
Экс-муж Умы Турман рассказал о сложном детстве их 27-летней дочери

Итан Хоук вспомнил, что наследница не чувствовала себя счастливой
Итан Хоук и Майя Хоук
Итан Хоук и Майя ХоукИсточник: Legion-Media.ru

Итан Хоук дал редкий комментарий о своей 27-летней дочери Майе Хоук, рожденной в его первом браке с Умой Турман. 55-летний актер признался, что у наследницы было сложное детство, и он об этом сожалеет.

«В ее детстве было много по-настоящему тяжелых и сложных моментов, о которых я сожалею», — рассказал Хоук в подкасте «Актеры об актерах».

Однако он не стал говорить, в чем именно заключались сложности и трудности. Хоук также рассказал историю, когда учительница, беспокоясь о его дочери, спросила у девочки, счастлива ли та. Майе тогда было 13 лет, и она отрицательно ответила на вопрос учительницы.

Майя Хоук
Майя ХоукИсточник: Legion-Media.ru

«Майя сказала: “Не думаю, что это очень интересный вопрос. Я думаю, что есть гораздо более интересные вопросы, чем тот, счастлива я или нет. Счастлива ли я? Нет. Но я и не стремлюсь быть счастливой”», — процитировал свою дочь актер.

Зато звезда фильма «Тренировочный день» признался: он всегда знал, что его дочь станет актрисой, так как она росла творческим человеком.

«Я знал, что она станет очень хорошей актрисой. Это была ее сильная сторона: рисование акварелью, танцы, пение — все это было частью ее детства. Все, что было связано с человеческим общением, вызывало у нее отклик», — вспомнил Хоук.

Итан Хоук и Левон Роэн Турман-Хоук
Итан Хоук и Левон Роэн Турман-ХоукИсточник: Legion-Media.ru

Дочь голливудских звезд сыграла в таких проектах, как «Очень странные дела», «Однажды… в Голливуде» и других. 

Итан Хоук в 1998 году женился на Уме Турман. В 2005-м они развелись. У звезд, помимо 27-летней Майи, есть 23-летний сын Левон. Хоук избегает разговоров о расставании со звездой фильма «Убить Билла». Он лишь отмечал, почему не хочет говорить о матери своих старших детей.

Итан Хоук и Ума Турман в фильме «Гаттака»
Итан Хоук и Ума Турман в фильме «Гаттака»Источник: Rex / Fotodom.ru

«Я не могу об этом говорить, потому что много раз обещал своим детям не обсуждать развод публично», — говорил актер в недавнем интервью.

В 2008 году Хоук женился на Райан Шохьюз. У супругов есть две дочери — 17-летняя Клементина и 14-летняя Индиана.