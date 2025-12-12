Ким Кардашьян дала редкий комментариях об особенностях воспитания своих детей

Ким Кардашьян поделилась важным откровением о воспитании детей. В новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» 45-летняя телезвезда рассказала о своей утренней рутине с четырьмя наследниками. Ким призналась, что гордится тем, какая она мама, но раньше она и подумать не могла о том, какой подход к детям у нее будет, и насколько мягким человеком ее будут считать из-за этого.
«Каждую ночь в моей постели всегда один или два ребенка. Я никогда не думала, что стану такой мамой, которая позволяет детям спать с тобой в одной кровати, – призналась Кардашьян в интервью. – Я всегда думала: "Я совсем не такая мама“. Но я именно такая мама, и мне всё равно! Мои дети могут спать в моей кровати, когда захотят».
Напомним, телезвезда воспитывает 12-летнюю Норт, 10-летнего Сейнта, 7-летнюю Чикаго, 6-летнего Псалма. Ким часто подчеркивает, что очень любит своих детей и готова ради них на все. Ее не волнует, что окружающие люди думают о ее методах воспитания.
Кардашьян добавила, что ее дети очень искренние и всегда говорят то, что думают.
«Всякий раз, когда мне нужно взглянуть правде в глаза — всякий раз, когда мне нужно с чем-то смириться — я просто иду домой к ним», — пошутила знаменитость.
