Ким Кардашьян дала редкий комментариях об особенностях воспитания своих детей

«Каждую ночь в моей постели всегда один или два ребенка. Я никогда не думала, что стану такой мамой, которая позволяет детям спать с тобой в одной кровати, – призналась Кардашьян в интервью. – Я всегда думала: "Я совсем не такая мама“. Но я именно такая мама, и мне всё равно! Мои дети могут спать в моей кровати, когда захотят».