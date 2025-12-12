Ричмонд
Эмили Ратаковски показала снимки в откровенном нижнем белье

34-летняя модель поделилась фото в откровенном наряде
Эмили Ратаковски / фото: соцсети
Эмили Ратаковски / фото: соцсети

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенные снимки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Модный фотограф Морган Махер запечатлел 34-летнюю манекенщицу на фоне картины. Она позировала перед камерой в белой расстегнутой рубашке и черном нижнем белье бренда Lounge, которое состояло из кружевного бюстгальтера и стрингов. Для одного снимка знаменитость решила повернуться к фотографу спиной и продемонстрировать обнаженные ягодицы.

Поклонники, в свою очередь, захотели прокомментировать фотосессию Ратаковски. «Горяча», «Красотка», «Таких, как ты, нет и никогда не будет», «Ты действительно очень красивая», «Она прекрасна», — высказывались они.

Ранее Эмили Ратаковски снялась в топе с глубоким декольте.