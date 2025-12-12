Ричмонд
Кейт Хадсон пришла на премьеру фильма с 80-летней матерью

Голди Хоун поддержала дочь на презентации нового фильма

Кейт Хадсон накануне появилась на премьере фильма «Песня-грусть». В картине она и Хью Джекман играют главные роли. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.

Голди Хоун и Кейт Хадсон
Голди Хоун и Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

На презентации голливудскую актрису поддержала ее 80-летняя мама Голди Хоун. Звезда вышла на дорожку в черном сверкающем платье в пол с полупрозрачной вставкой в области декольте, расшитой стразами. Звезде фильма «Смерть ей к лицу» сделали укладку и вечерний макияж.

На премьере с ней также появился возлюбленный Курт Рассел. 74-летний актер выбрал черный костюм, рубашку в тон и серый галстук.

46-летняя Хадсон пришла на премьеру в длинном платье оливкового оттенка со шлейфом, шелковыми драпировками и глубоким декольте. Свой образ она завершила длинной накидкой нежно-розового цвета.

Курт Рассел, Голди Хоун, Кейт Хадсон, Хью Джекман
Курт Рассел, Голди Хоун, Кейт Хадсон, Хью ДжекманИсточник: Legion-Media.ru

Звезде фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» собрали волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж. Ансамбль завершили серьги.

Напомним, Кейт Хадсон родилась в браке актрисы Голди Хоун и музыканта Билла Хадсона. У звезд также есть 49-летний сын Оливер.

Хоун и Курт Рассел познакомились на пробах, когда ему было 16, а ей — 21. Спустя 20 лет актеры вновь встретились на съемках фильма «Пересменка» и вскоре начали строить отношения.

Звезды вместе уже более 40 лет, но узаконить свои отношения они так и не захотели. У пары есть общий сын — 39-летний Уайатт.

«Если бы я была замужем, то уже давно бы развелась. Брак — интересная психологическая вещь. Он необходим, если вам нужно чувствовать себя связанным с кем-то. Но если вы независимы и вам нравится эта независимость, есть что-то особенное в том, чтобы не быть женатыми. Это дает тебе свободу в принятии решений. Я решила остаться здесь, и Курт решил остаться. И нам нравится этот выбор», — говорила Хоун о решении не вступать в брак.

Ранее Голди Хоун повторила свой образ с премии «Оскар» спустя 36 лет.