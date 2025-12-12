«Если бы я была замужем, то уже давно бы развелась. Брак — интересная психологическая вещь. Он необходим, если вам нужно чувствовать себя связанным с кем-то. Но если вы независимы и вам нравится эта независимость, есть что-то особенное в том, чтобы не быть женатыми. Это дает тебе свободу в принятии решений. Я решила остаться здесь, и Курт решил остаться. И нам нравится этот выбор», — говорила Хоун о решении не вступать в брак.