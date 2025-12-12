Ричмонд
Энтони Хопкинс обрушился с критикой на молодых актеров

Артист заявил, что молодые актеры склонны невнятно бормотать
Энтони Хопкинс
Энтони ХопкинсИсточник: Legion-Media.ru

87-летний Энтони Хопкинс выступил на мероприятии в рамках кинофестиваля на Красном море 2025 года в Саудовской Аравии. Во время своей речи он рассуждал о киноиндустрии, собственной карьере, а также высказался о своих молодых коллегах и даже озвучил претензию к ним.

«Молодые актеры склонны невнятно бормотать, — отметил Хопкинс. — Я знаю, что они пытаются подражать Марлону Брандо, но Брандо был величайшим техником из всех. Он все понимал. Он был очень умным человеком и знал, как это делать».

Хопкинс как-то раз обратился к одному актеру на съемочной площадке, когда услышал, как тот бормочет: «Я сказал: “У вас не останется карьеры, если продолжите постоянно бормотать. Ваша роль в этом фильме — донести историю четко и внятно”».

В ходе мероприятия Хопкинс также заявил, что у него была «исключительно удачная, счастливая жизнь». Актер отметил, что, хотя и стареет, он все еще готов работать как прежде.

«С возрастом у тебя появляется немного больше жизненного опыта. В молодости ты думаешь, что кое-что знаешь, но это не так, — ранее отмечал Энтони. — А в моем возрасте у тебя в арсенале есть пара приемов, чтобы зарабатывать на жизнь».

Ранее Энтони Хопкинс признался, о чем сожалеет больше всего.