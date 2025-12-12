Энтони Хопкинс обрушился с критикой на молодых актеров

«С возрастом у тебя появляется немного больше жизненного опыта. В молодости ты думаешь, что кое-что знаешь, но это не так, — ранее отмечал Энтони. — А в моем возрасте у тебя в арсенале есть пара приемов, чтобы зарабатывать на жизнь».