29-летней звезде сериала «Ривердэйл» поставили неутешительный диагноз

«В прошлом году я обратилась к урогинекологу, и мне поставили диагноз “интерстициальный цистит”. Мне сказали, что нет лекарства — и нет длительного облегчения — от моих симптомов, — написала Лили. — Три визита в больницу. Несколько урологов и гинекологов. И ни один из них всерьез не рассматривал эндометриоз как основную причину того, что я испытывала». Актриса возмущена тем, что многим женщинам приходится страдать из-за постановки неверных диагнозов.