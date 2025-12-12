29-летней звезде сериала «Ривердэйл» поставили неутешительный диагноз

29-летняя Лили Рейнхарт рассказала, что врачи диагностировали ей эндометриоз после того, как несколько лет игнорировали ее симптомы. Актриса сериала «Ривердэйл» опубликовала в своих социальных сетях фотографии из больничной палаты, на которых виден ее живот после лапароскопии — современного метода хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия.
Эндометриоз — гинекологическое заболевание, при котором клетки, подобные эндометрию (внутреннему слою матки), разрастаются за пределами этого слоя. Места скопления клеток называются очагами.
«В прошлом году я обратилась к урогинекологу, и мне поставили диагноз “интерстициальный цистит”. Мне сказали, что нет лекарства — и нет длительного облегчения — от моих симптомов, — написала Лили. — Три визита в больницу. Несколько урологов и гинекологов. И ни один из них всерьез не рассматривал эндометриоз как основную причину того, что я испытывала». Актриса возмущена тем, что многим женщинам приходится страдать из-за постановки неверных диагнозов.
Рейнхарт подчеркнула, что сама настояла на проведении МРТ, в результате чего ей поставили диагноз аденомиоз — разновидность эндометриоза, поражающая только матку. «Я рада, что доверилась своему телу и прислушалась к своей интуиции, и буду продолжать призывать других поступать так же», — заявила актриса. Помимо фотографий из больницы, Лили поделилась снимком, на котором она держит листок бумаги с надписью: «Вера в женскую боль не должна быть РЕВОЛЮЦИОННОЙ». Она также отметила Американский фонд борьбы с эндометриозом.
Ранее стало известно, что Лили Рейнхарт решила сделать перерыв в карьере.