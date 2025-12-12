Звезда сериалов рассказала о борьбе с раком груди

Американская актриса, звезда сериалов «Сайнфелд» и «Вице-президент» Джулия Луис-Дрейфус рассказала о борьбе с раком груди. Слова 64-летней артистки приводит издание People.
Актриса считает, что ей было полезно рассказать о своем диагнозе в 2017 году, хотя она и сделала это вынужденно — тогда съемки сериала «Вице-президент» из-за лечения пришлось отложить на год. «В итоге это был невероятный опыт общения с людьми, которые обращались ко мне за советом по поводу борьбы с раком молочной железы, и я смогла помочь. Многое можно понять о самоуспокоении, успокаивая других», — рассказала она.
Знаменитость узнала, что у нее рак молочной железы второй стадии на следующий день после того, как в сентябре 2017 года получила шестую подряд премию «Эмми». В октябре 2018 года она объявила, что сделала двойную мастэктомию и прошла шесть курсов химиотерапии.