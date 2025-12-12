Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериалов рассказала о борьбе с раком груди

Актриса Джулия Луис-Дрейфус считает, что ей было полезно рассказать о своем диагнозе в 2017 году
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-ДрейфусИсточник: Rex / Fotodom.ru

Американская актриса, звезда сериалов «Сайнфелд» и «Вице-президент» Джулия Луис-Дрейфус рассказала о борьбе с раком груди. Слова 64-летней артистки приводит издание People.

Актриса считает, что ей было полезно рассказать о своем диагнозе в 2017 году, хотя она и сделала это вынужденно — тогда съемки сериала «Вице-президент» из-за лечения пришлось отложить на год. «В итоге это был невероятный опыт общения с людьми, которые обращались ко мне за советом по поводу борьбы с раком молочной железы, и я смогла помочь. Многое можно понять о самоуспокоении, успокаивая других», — рассказала она.

Знаменитость узнала, что у нее рак молочной железы второй стадии на следующий день после того, как в сентябре 2017 года получила шестую подряд премию «Эмми». В октябре 2018 года она объявила, что сделала двойную мастэктомию и прошла шесть курсов химиотерапии.