Россияне рассказали, зачем смотрят сериалы

«Для большинства зрителей (71%) просмотр сериалов — это способ расслабиться и отдохнуть. Почти половина опрошенных (48%) смотрит многосерийные фильмы для борьбы со скукой. Каждый третий (31%) респондент использует сериалы в качестве “фонового” контента. Для 21% россиян просмотр сериалов — возможность побыть наедине с собой, а 20% любят сериалы за художественную ценность. Еще 15% зрителей видят в сериалах социальную функцию, используя совместный просмотр как повод для общения с близкими», — отмечается в опросе.