Россияне рассказали, зачем смотрят сериалы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Большинство российских зрителей смотрят сериал, чтобы расслабиться и отдохнуть, почти половина опрошенных используют многосерийные фильмы для борьбы со скукой, каждый третий респондент — в качестве «фонового» контента, говорится в исследовании МТС Ads Premium Video, которое имеется в распоряжении ТАСС. Главными факторами выбора нового сериала для абсолютного большинства зрителей является интересный сюжет и аннотация, а для каждого второго россиянина важный стимул к просмотру — участие любимых актеров.
«Для большинства зрителей (71%) просмотр сериалов — это способ расслабиться и отдохнуть. Почти половина опрошенных (48%) смотрит многосерийные фильмы для борьбы со скукой. Каждый третий (31%) респондент использует сериалы в качестве “фонового” контента. Для 21% россиян просмотр сериалов — возможность побыть наедине с собой, а 20% любят сериалы за художественную ценность. Еще 15% зрителей видят в сериалах социальную функцию, используя совместный просмотр как повод для общения с близкими», — отмечается в опросе.
Как отметила в беседе с ТАСС генеральный директор МТС Ads Premium Video Александра Стрелкова, 39% аудитории обращают внимание на рекламу сериалов именно в онлайн-кинотеатрах. По ее словам, благодаря повсеместному распространению телевизоров, подключенных к интернету, «онлайн-кинотеатры демонстрируют исключительную эффективность для продвижения видеоконтента, немногим уступая лишь рекламе на сайтах (43%) и рекламе в социальных сетях (40%)». «Все это подтверждает существующий тренд на омниканальность продвижения, который останется актуальным и в будущем году», — добавила Стрелкова.
Ключевые факторы выбора нового сериала для абсолютного большинства зрителей (75%) — интересный сюжет и аннотация. Для каждого второго россиянина (50%) важный стимул к просмотру — участие любимых актеров. Основа сериала — например, экранизация известной книги или реальные события — и качественный трейлер одинаково значимы для 41% аудитории. При этом рекомендации друзей и родственников влияют на решение 32% зрителей, а советы блогеров и кинокритиков важны для 18% россиян.