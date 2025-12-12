Умер легендарный британский актер и комик Стэнли Бакстер, в мае 2026 года ему должно было исполниться 100 лет, материал из Daily Mirror перевел aif.ru.
Уточняется, что о его смерти сообщил друг и биограф актера Брайан Биком. По его словам, Бакстер умер в четверг, 11 декабря, в доме престарелых в Денвилл-Холле.
Мужчина родился в Глазго 24 мая 1926 года, он дебютировал на сцене в возрасте шести лет на BBC Scotland, затем он стал популярным благодаря своим комедийным телевизионным программам.
«Прорыв на малом экране произошел с комедийной скетч-программой On the Bright Side. Выступая вместе с Бетти Марсден в качестве соведущей, он впоследствии получил премию BAFTA», — говорится в материале.
У Бакстера была собственная одноименная программа, она выходила с 1963 по 1971 год. Он также вел самостоятельные комедийные шоу на ITV London Weekend Television и BBC. В лучшие времена шоу набирали более 20 миллионов зрителей.
Бакстера можно увидеть в фильмах «Джорди» (1955), «Очень важный человек» (1961), «Быстрая леди» (1962) и «И отец тоже пришел!» (1963).