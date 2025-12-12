Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер легендарный британский актер и комик Стэнли Бакстер

Скончался легендарный британский актер Стэнли Бакстер, он не дожил до своего 100-летнего юбилея всего несколько месяцев
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Умер легендарный британский актер и комик Стэнли Бакстер, в мае 2026 года ему должно было исполниться 100 лет, материал из Daily Mirror перевел aif.ru.

Уточняется, что о его смерти сообщил друг и биограф актера Брайан Биком. По его словам, Бакстер умер в четверг, 11 декабря, в доме престарелых в Денвилл-Холле.

Мужчина родился в Глазго 24 мая 1926 года, он дебютировал на сцене в возрасте шести лет на BBC Scotland, затем он стал популярным благодаря своим комедийным телевизионным программам.

«Прорыв на малом экране произошел с комедийной скетч-программой On the Bright Side. Выступая вместе с Бетти Марсден в качестве соведущей, он впоследствии получил премию BAFTA», — говорится в материале.

У Бакстера была собственная одноименная программа, она выходила с 1963 по 1971 год. Он также вел самостоятельные комедийные шоу на ITV London Weekend Television и BBC. В лучшие времена шоу набирали более 20 миллионов зрителей.

Бакстера можно увидеть в фильмах «Джорди» (1955), «Очень важный человек» (1961), «Быстрая леди» (1962) и «И отец тоже пришел!» (1963).