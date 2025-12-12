Ричмонд
Звезда сериала «Склифосовский» Ульянов рассказал о смерти отца от коронавируса

Дмитрий Ульянов признался, что тяжело пережил потерю отца
Дмитрий Ульянов
Дмитрий УльяновИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитый российский актер и звезда сериала «Склифосовский» Дмитрий Ульянов рассказал, что его отец, Борис Ульянов, умер от коронавируса в самый разгар пандемии. Слова артиста передает «Стархит».

Как подчеркнул Дмитрий Ульянов, все началось, когда его родители отдыхали в Крыму. Тогда они заразились коронавирусом, из-за чего вскоре начались осложнения. Отца врачи спасти не смогли.

«Отец умер на 91-м году жизни. При этом за всю жизнь он не болел ничем глобальным. Ну возраст все же», — поделился Ульянов.

Он признался, что тяжело переживал потерю родителя. Более того, полностью оправиться от утраты не удалось до сих пор.